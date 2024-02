Horner, la Red Bull apre un'indagine: «Comportamenti inopportuni nei confronti di una dipendente»

La F1 scalda i motori. Dando più notizie esplosive delle presentazioni di monoposto che sono già iniziate. Dopo l’annuncio di Hamilton in Rosso non proprio programmato e che ha spiazzato e forse infastidito i due top team, c’è un eclatante vicenda che riguarda l’altra squadra di vertice, l’asso pigliatutto Red Bull. Chris Horner, uno dei più gloriosi TP, a cui spetta la palma di condottiero di più lungo corso nel Circus, è sotto un’indagine da parte della sua stessa azienda per «comportamenti inopportuni nei confronti di una dipendente». Fin qui l’ufficialità ammessa della stessa struttura austriaca che ha aggiunto: «Dopo essere venuta a conoscenza delle recenti accuse, la società ha avviato un’indagine indipendente.

L’indagine è già in corso ed è condotta da un legale esterno specializzato. La Società prende queste questioni estremamente sul serio e l’indagine sarà completata non appena possibile. Sarebbe inappropriato commentare ulteriormente in questo momento». Insomma, comunque vada a finire, non è uno scherzo perché non si parla di rumors ma di fatti concreti che hanno spinto la RB ad affidare il dossier ad un avvocato che tratta questioni del genere. «Smentisco completamente queste accuse», ha dichiarato Chris a Erik van Haren, giornalista olandese del “De Telegraaf” molto vicino alla scuderia anglo-austriaca che fa correre Max Verstappen, lo sportivo orange più titolato e osannato.

Proprio per questo fra Erik e Christian c’è una stretta frequentazione. La new, invece, sarebbe venuta fuori dal sito tedesco F1Insider che l’aveva intercettata direttamente da Salisburgo.

Ora bisogna attendere per vedere se tutto finirà in una bolla di sapone o se il britannico avrà conseguenze che potrebbero addirittura far traballare la sua fenomenale carriera. Horner, 50 anni, sposato con l’ex Spice Girls Geri Halliwell, è un ex valido pilota arrivato in F3000 che, a soli 24 anni, appese il casco al chiodo per essere stato sverniciato da Montoya all’Estoril. Chris, che è un tipo che punta sempre in alto, disse: «Io certe cose al volante non le faccio...».

Da giovanissimo passò il fosso diventando team manager e, in quel mondo, incontrò l’ex vincitore della 24 Ore di Le Mans Helmut Marko che, a sua volta, era intimo di Dietrich Mateschitz guru fondatore della Red Bull. Quando questo decise di entrare in F1, nel 2005, Helmut convinse Dietrich ad affidare l’avventura al trentenne Christian. Da allora un successo dietro l’altro, fino all’apoteosi del 2023. Quest’anno inizierà la sua ventesima stagione, sempre a braccetto con Marko e Newey che non hanno accusato neanche la scomparsa del grande capo. In 19 anni 7 titoli Piloti (4 con Vettel e 3 con Verstappen), 6 Costruttori, 113 vittorie e 95 pole. Meglio di lui ha fatto solo Toto Wolff.