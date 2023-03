Truffa online, insieme ai soldi sparisce il frigorifero: donna a giudizio

Sono ormai sempre più frequenti le truffe on line denunciate da chi, dopo un acquisto su Internet, non si è visto recapitare la merce regolarmente pagata. On line, infatti, c'è chi compra di tutto: dall'abbigliamento alla tecnologia, sperando di poter così risparmiare. Ma dietro a quel presunto risparmio sono proprio le associazioni dei consumatori che mettono in allerta, perché si potrebbe nascondere l'inganno. E a quanto pare è proprio quello che è capitato ad un 60enne teramano che nel 2021, credendo di poter acquistare in Rete alla metà del suo reale valore un frigorifero Indesit, il cui prezzo in negozio già all'epoca era di oltre 600 euro, ha risposto ad un annuncio pubblicato su un sito di compravendite on line. Un annuncio che si è rivelato fittizio in cui quel frigorifero costava 331,71 euro.

Così, dopo i soliti contatti, ha proceduto a ricaricare una carta prepagata Sisal Pay con iban intestata ad una 65enne di Salerno che subito dopo è sparita dai contatti e non ha mai spedito il frigorifero. La denuncia è scattata dopo qualche giorno, quando il 60enne teramano ha capito che non avrebbe mai ricevuto la merce acquistata e che probabilmente non rivedrà mai neanche i soldi spesi. Una truffa bella e buona sulla pelle di un uomo che, come tanti purtroppo, si era semplicemente fidato senza neanche conoscere chi dall'altra parte gli proponeva in vendita un bene. La donna, l'altro giorno, è stata rinviata a giudizio e adesso andrà a processo con l'accusa di truffa aggravata dall'avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.