Tragedia sulla Trignina, un morto e tre feriti in un incidente nel Chietino

CHIETI Ancora un incidente mortale nel pomeriggio di oggi intorno alle ore 16 sulla Fondovalle Trigno, statale 650 tristemente nota per tante tragedie della strada. La vittima è un trentenne di Frosolone (isernia), tre le persone ferite. Il ragazzo viaggiava su una Opel Corsa, andata distrutta nel violento impatto in cui sono rimasti coinvolti altri due veicoli: un Fiat Ducato e una Jeep Renegade. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, le due automobili viaggiavano verso Isernia mentre il furgone procedeva verso San Salvo, nel basso Vastese in provincia di Chieti. Sul posto per i rilievi e i soccorsi sono intervenuti i carabinieri di Fresagrandinaria, i vigili del fuoco di Vasto e operatori del 118.

Per uno dei feriti è stato necessario il trasferimento in eliabulanza all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Il traffico ne ha risentito, con deviazioni disposte sulle strade provinciali interne: chi proviene da Isernia passa per Lentella e chi proviene da San Salvo passa per Fresagrandinaria. Per la zona di Vasto è il secondo incidente mortale nella stessa giornata: nella notte sull'Autostrada A14 ha perso la vita un camionista romeno che ha investito operai al lavoro in un cantiere notturno: otto i feriti, tra cui il figlio del camionista.