Nuovo treno veloce Pescara-Roma, il primo viaggio centra l'obiettivo: 3 ore e 15 minuti

Non solo tempi ridotti, ma anche e soprattutto servizi di qualità. È un Coradia Stream da trecento posti quello che inaugura il servizio ferroviario tutto abruzzese tra Pescara e Roma. Arriva a meta un lavoro di tessitura tecnica e politica durato due anni, che si concluderà a giugno, quando il capolinea sarà attestato finalmente a Roma Termini. «Sarà la terza compagnia - spiega il presidente della Regione, Marco Marsilio - ad entrare nella stazione della Capitale. Forse anche l’ultima, visto che ormai i limiti di utilizzo sono ormai abbondantemente superati». Battesimo con le autorità (oltre a Marsilio presente anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri) il management di Tua (con il presidente il direttore generale Maxmilian Di Pasquale e il consigliere d’amministrazione Pasquale Di Nardo) ma anche con i primi passeggeri, una ventina, saliti a Chieti, Sulmona, Avezzano e Tivoli, le quattro fermate intermedie.

Partenza alle 10,40 per arrivare alle 13,55; fino a fine gennaio una sola coppia di corse nei festivi, poi si passerà alla scadenza quotidiana. Quindi, da giugno, doppia coppia di corsa e arrivo a Roma Termini. I treni, come spiega il presidente di Tua, Gabriele De Angelis, guardano con molta attenzione all’utenza debole: il pianale a livello banchina consente l’accessibilità alle persone con disabilità in carrozzina e ai passeggini dei più piccoli.

Posti riservati anche alle donne in attesa. La mobilità sostenibile oltre che ai materiali di fabbricazione, al 97 per cento riciclabile, è applicata ai servizi e quindi spazio alle bici, che viaggiano gratuitamente per i mezzi a pedalata assistita c’è anche la possibilità di utilizzare le prese di ricarica, così come per smartphone tablet e pc.

Sedute ergonomiche e cappelliere comode, facilmente raggiungibili in altezza, per contenere i bagagli. I consumi vengono regolati, a seconda delle esigenze, attraverso i sensori: così la temperatura interna è sempre confortevole, equilibrata sulla base delle persone presenti all’interno dei vagoni. Che in realtà non esistono: il Coradia Stream è infatti un’unica struttura compatta che può affrontare con agilità il percorso monorotaia che attraversa l’Appennino. «I prossimi passaggi tecnici - spiega il direttore della divisione ferroviaria Enrico Dolfi - consentiranno di abbassare ulteriormente i tempi di percorrenza sempre tenendo conto dei limiti imposti dal tracciato». Entrare su Roma consente di allacciare l’Abruzzo in maniera più solida alle opportunità offerte dalle connessioni in direzione Firenze e Napoli, ma soprattutto con gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino.