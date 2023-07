Abruzzo, incidente stradale a Mosciano: muore motociclista di 44 anni

Ieri sera, verso le 23, è morto Ventura Poltrone, un uomo di 44 anni. L'uomo si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato in via Vittorio Veneto a Mosciano. La dinamica dello schianto è ancora tutta da ricostruire. Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Pineto, che hanno raccolto le prime testimonianze di alcuni automobilisti di passaggio. I soccorsi sono stati tempestivi, grazie anche all'intervento sollecito degli automobilisti di passaggio, i quali hanno subito dato l'allarme.

Nell'incidente, l'uomo ha riportato numerosi e gravi traumi che, purtroppo, gli sono stati fatali. A tarda notte, dopo tutti i rilievi del caso, il sostituto procuratore di turno ha disposto il trasferimento della salma in obitorio. Nella giornata di oggi, verrà deciso se procedere con l'autopsia.

Poltrone, originario di Mosciano è molto conosciuto. In tantissimi hanno lasciato un commento di cordoglio per lui.