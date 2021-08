Tokyo 2020, l'atletica abruzzese sogna ancora: Sabbatini nella semifinale dei 1.500 metri

Lunedì 2 Agosto 2021, 09:49

TERAMO - Sogna l'atletica abruzzese dopo l'oro ottenuto ieri nel salto in alto dall'ex atleta della società Atletica Vomano Gianmarco Tamberi. Ottimo risultato in nottata per l'atleta teramana Gaia Sabbatini che alle Olimpiadi di Tokyo ha ottenuto il lasciapassare per le semifinali dei 1500 metri.

Una grande gioia per l'atletica abruzzese e sopratutto per la sua ex società Asd Atletica Gran Sasso Teramo che sulla pagina Facebook ha scritto: "Gaia sei fantastica". Gaia Sabbatini ha ottenuto il tempo di 4:05.41 e quarto posto nella batteria vinta da Sifan Hassan (4:05.17).