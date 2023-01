Due slavine bloccano le strade: raggiunti in elicottero 25 residenti rimasti isolati a Valle Castellana

Slavina cade sulla strada provinciale, bloccati i residenti delle frazioni di Valle Castellana, in provincia di Teramo. Sono in corso le operazioni di evacuazione di circa 25 persone residenti a Valle Castellana, residenti nelle frazioni Macchia da Sole, Macchia da Borea, Piano Maggiore e Leofara. L’accesso gli abitati è interrotto a causa di due slavine che hanno interessato un tratto della strada provinciale 52 per Macchia da Solee un'altra provinciale. La Provincia di Teramo, dalle prime ore del mattino è impegnata nello sgombero della strada: si sta cercando di ripristinare la viabilità, ma le condizioni meteo non sono favorevoli. L’evacuazione è stata concordata in via cautelativa, nell’ambito di un tavolo tenuto in prefettura al quale hanno partecipato la Provincia di Teramo, i vigili del fuoco e il sindaco di Valle Castellana, anche in considerazione del perdurare delle avverse condizioni meteo. Nelle piccole frazioni montane abitano molte persone fragili, così il sindaco di Valle Castellana ha provveduto all’emanazione di un’ordinanza di evacuazione a tutela della pubblica incolumità. I primi nuclei familiari e due operatori della Provincia, di una ditta incaricata dalla Provincia di Teramo per le liberare le strade con un mezzo sgombraneve, sono stati già evacuati con due elicotteri dei vigili del fuoco: i residenti saranno collocati in una struttura ricettiva di Teramo individuata dal primo cittadino.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Teramo. Dopo l'ordinanza di evacuazione del sindaco di Valle Castellana, sono stati inviati sul posto gli elicotteri Drago 54 e Drago 71 del Reparto volo di Pescara con soccorritori a bordo. Una volta raggiunte le frazioni isolate, i soccorritori si sono calati dagli elicotteri con il verricello e hanno raggiunto gli abitanti del posto per trasportarli in volo al piazzale dei vigili del fuoco del Comando di Teramo. Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla prefettura di Teramo.