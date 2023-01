Due slavine bloccano le strade: i residenti raggiunti con l'elicottero dei vigili del fuoco

Due slavine bloccano le strade: i residenti delle frazioni di Valle Castellana, in provincia di Teramo, soccorsi in elicottero. Sono in corso le operazioni di evacuazione di circa 25 persone residenti a Valle Castellana, residenti nelle frazioni Macchia da Sole, Macchia da Borea, Piano Maggiore e Leofara. L’accesso gli abitati è interrotto a causa di due slavine - una con un fronte di cento metri - che hanno interessato un tratto della strada provinciale 52 per Macchia da Sole. La Provincia di Teramo, dalle prime ore del mattino, è impegnata nello sgombero della strada: si sta cercando di ripristinare la viabilità, ma le condizioni meteo non sono favorevoli.