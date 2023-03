Auto vola nella scarpata e si ribalta: ferito trentenne, salvo ragazzo

Schianto questa sera a Valle Castellana, in provincia di Teramo. Intorno alle 19,40, una Volkswagen Golf è finita fuoristrada ribaltandosi più volte, il conducente è rimasto incastrato nel mezzo, mentre un ragazzo minorenne che era a bordo è riuscito a uscire da solo e a raggiungere la strada. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Teramo e una di Ascoli Piceno, con cinque automezzi operativi, di cui uno dotato di attrezzature Saf (Speleo Alpino Fluviale). L'incidente è avvenuto al Km 6 della strada provinciale 49. L'auto procedeva in direzione Valle Castellana e dopo essere uscita di strada e aver divelto un lungo tratto di guardrail è precipitata lungo una ripida scarpata, ribaltandosi più volte.

I vigili del fuoco, appena giunti sul posto, si sono calati nel dirupo utilizzando le tecniche Saf di derivazione alpinistica e hanno raggiunto l'auto mettendola in sicurezza. Per liberare il conducente trentenne, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, i vigili hanno dovuto rimuovere uno sportello con cesoie e divaricatore idraulici. Per far risalire l'uomo è stata utilizzata una barella toboga, poi il trentenne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per poi essere trasferito ad Ancona. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare l'auto con l'autogru. Sul posto due ambulanze del 118 di Teramo e Ascoli Piceno e i carabinieri di Torricella Sicura per i rilievi.