Un anno fa la scoperta della terribile malattia, è morto a 38 anni Fabio Cipollini: lascia un bambino piccolo

Muore a 38 anni Fabio Cipollini, molto conosciuto a Teramo. Si è spento nelle scorse ore in ospedale a causa di un male molto aggressivo. Scoperto circa un anno fa, non gli ha dato scampo nonostante le cure, la determinazione e la grande voglia di vivere. Carattere mite e riservato, Fabio si faceva apprezzare per le sue doti umane.

Un passato da corsista come ausiliario volontario dei vigili del fuoco, un’esperienza come membro dello staff presidenziale in Regione Abruzzo quando a Palazzo Centi sedeva il teramano Gianni Chiodi, Fabio Cipollini ha lavorato nel mondo della scuola fino a quando ha potuto a causa delle condizioni di salute che sono andate via via peggiorando. Appassionato di sport, frequentava la palestra, era un tifoso della Juventus e oltre alle trasferte della sua squadra del cuore aveva una grande passione per le corse e per Valentino Rossi. Le esequie si svolgeranno domani mattina (6 agosto ) alle 10,30 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria a piazza Garibaldi. Lascia i genitori Enzo e Tiziana, il fratello, la compagna Martina e un figlio di 3 anni.