Erica muore a 26 anni per una grave malattia, il rettore: «Ho ammirato la tua forze e il tuo coraggio»

Addio a Erica Fusella, 24 anni, di Terrovecchia Teatina, morta per una grave malattie a contro la quale stava combattendo da tempo. La giovane era una studentessa di Giurisprudenza dell'Università di Teramo. Lascia i genitori Paola ed Evasio e il fratello Alessandro, arbitro della sezione teatina dell'Aia.



Il rettole Dino Mastrocola, sulla pagina facebook dell'Ateano, ha voluto ricordarla con una bella lettera. «Ciao Erica, sono nel mio studio, circondato dal silenzio, alzo lo sguardo e davanti mi si presenta un paesaggio bellissimo senza nessun confine, solo orizzonti come dice il nostro slogan. In questo orizzonte immagino voi studenti, ognuno con la propria storia, fatta di sogni, speranze, ma anche incertezze e delusioni. Rifletto sul fatto che siete e sarete sempre per UniTE anelli di una catena forte e indissolubile e che perciò i sogni e i dolori di un singolo sono parte di un tutto. Ho sempre ammirato la tua forza e il tuo coraggio, mi ha sempre affascinato la tenacia con la quale hai portato avanti la tua vita facendola interagire con le nostre e la determinata capacità di continuare a studiare fino alla fine. Mi tiene compagnia il tuo pensiero di ragazza solare, forte e preziosa per noi, per i tuoi cari, per i nostri domani. Ognuno ha un destino che non sceglie, ma che lo sceglie. Tu hai dimostrato di essere capace di viverlo questo destino, dando valore alla tua vita, a questa comunità, con l’impegno oltre il possibile. Tutto resta di noi e ci accompagna. Sei nei miei pensieri e fissando lo sguardo su questo orizzonte immagino gli spazi infiniti nei quali ci troveremo sempre».

Il funerale è oggi (martedì 22 settembre) alle 15.30 nella chiesa di San Rocco, a Torrevecchia Teatina.

