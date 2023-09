Muore a 47 anni per un male: la lunga battaglia di Romina

Romina Tassotti, informatrice farmaceutica, mamma di due figli, è morta a 47 anni dopo una lunga battaglia contro un male. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dal marito Marco, infermiere dell’ospedale Mazzini di Teramo, con un post su Fb: «Mi hai dato la gioia più grande e, in questo immenso dolore, ti auguro un buon viaggio». Tanti i commenti sotto. Valeria scrive: «Le mamme non dovrebbero mai morire. Marco carissimo, siamo con te. Un abbraccio ai ragazzi». Fiorenza aggiunge: «Non ci sono parole. Solo una profonda tristezza. Che Romina possa riposare in pace. Ti abbracciamo forte».

Romina Tassotti, originaria di Offida, si era trasferita da tempo a Teramo insieme al marito Marco, originario della frazione di Miano. La 47enne aveva scoperto la malattia da tempo e per anni era riuscita a curarla e tenerla sotto controllo, sembrava che fosse in stato di remissione. Tuttavia, negli ultimi mesi, la patologia si era manifestata di nuovo con aggressività e Romina è stata nuovamente ricoverata all’ospedale Mazzini. Dopo qualche tempo, è tornata a casa per trascorrere gli ultimi giorni durante i quali ha scritto un messaggio toccante, preso da una poesia Henley, su un figlio di carta: «Non importa quanto sia stretta la porta. Quanto sia carica di castighi la vita. Sono il padrone del mio destino. Sono il capitano della mia anima». Poi, è stata ricoverata nell’hospice di Teramo, dopo una settimana è deceduta. La salma è stata ricomposta alla casa funeraria “Petrucci Carlo” a Villa Pavone, dove molte persone si sono recate ieri per darle l’ultimo saluto. I funerali domani alle 10 al santuario Madonna delle Grazie a Teramo.