Gita alle Gole del Salinello: escursionista colpito da un grosso masso

Lunedì 23 Agosto 2021, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 08:26

Cade un masso nella zona delle gole del Salinello a Ripe nel comune di Civitella, in provincia di Teramo, e compisce T.L., 46 anni. Al momento la dinamica dei fatti è al quanto confusa ed è al vaglio. Stando a quel poco che è potuto apprendere nel pomeriggio, un gruppo di escursionisti si era avventurato a fare un fuori pista o un circuito particolare ma poco usato e da qualche parte si sarebbe staccato un masso o una grossa pietra ed avrebbe preso in piano un escursionista che poi è caduto, scivolando per alcuni metri. Inizialmente, sempre stando ad alcune indiscrezioni, la situazione sembrava tranquilla e il 46enne, seppur ferito, si era rimesso in marcia. Ma di colpo le su condizioni sono cambiate e i compagni hanno allertato i soccorsi. Sul posto, visto la zona impervia, gli operatori del 118 hanno allertato l’elisoccorso che si è alzato in volo da Preturo (L’Aquila). L’operazione di recupero è durata diverse ore. Il ferito è stato trasportato con politrauma al pronto soccorso del Mazzini di Teramo. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica insieme ai colleghi della locale stazione.