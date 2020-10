Rubate in ospedale 40 dosi di vaccino

Ci sono dei furti di stagione e altri collegati al periodo che una comunità sta vivendo. Ma questo furto è davvero originale. I carabinieri della Compagnia di Giulianova in collaborazione con quelli Atri stanno indagando sul furto di 40 dosi di vaccino contro l'influenza che erano per i pazienti dell’ospedale di Atri, in provincia di Teramo.

E’ accaduto che in un laboratorio del nosocomio atriano, dove erano custodite, sono state rubate quaranta dosi di vaccino influenzale. Come sia accaduto non si sa, visto che sulla porta che immette nella stanza non sono stati rinvenute tracce di effrazione, per cui qualcuno aveva la possibilità di entrare senza problemi e, siccome le dosi ancora non si trovano, perchè non approfittare di quelle che sono disponibili, e peraltro da prendere in maniera gratuita?

