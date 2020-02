Da Teramo a Sanremo, Giorgia e i massaggi ai cantanti del Festival

Ultimo aggiornamento: 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La teramana Giorgia Sturba nel team di massaggiatori al 7esimo. E’ stata una bella esperienza quella vissuta dalla ventiseienne teramana, che in qualità di massaggiatore professionale, ha fatto parte dello staff di massaggiatori che ha curato cantanti e artisti del Festival di Sanremo. Giorgia Sturba è arrivata a Sanremo superando unindetto dalla scuola di massaggi professionali Diabasi, che ha selezionato 24 professionisti da inserire nell’organico dei un resort sanremese.Per nove giorni Giorgia, insieme ai colleghi dello staffi di massaggiatori, si è presa cura dei cantanti in gara, dei presentatori, dei direttori d’orchestra, giornalisti e influencer. Al resort sono passati tutti: da Achille Lauro a Elettra Lamborghini, daai Pinguini Tattici Nucleari, da Valentina Dallari a Diletta Leotta, fino ai vincitori Leo Gassman, della sezione giovani proposte, a Diodato, trionfatore della 70esima edizione del Festival con la sua “Fai rumore”. «Sono tutte persone fantastiche - ha detto Giorgia Sturba - tutte molto disponibili, contrariamente a quanto si possa credere. Abbiamo avuto una dedica speciale da parte di Diletta Leotta e più di un protagonista del Festival si è regalato ogni giorno un momento di relax nella massage area, costruita proprio per l’evento. Ringrazio la Diabasi per l’opportunità e spero che questa esperienza possa essere solo una delle tappe che possa aiutarmi a realizzarmi professionalmente e umanamente».