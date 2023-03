Calcio, il Teramo promosso in Eccellenza: grande festa

Città del Teramo ce l’ha fatta, è promosso in Eccellenza e riparte la corsa verso la sua categoria, la serie C, persa solo per beghe non sportive. Contro la Turris al 34' ha sbloccato un diagonale di Di Giacomo e da quel momento per il Teramo è stata una discesa. Turris Valpescara - Città di Teramo: 0-1

Tra gli spalti c’è anche il sindaco Gianguido D’Alberto a esultare. Tutti - tifosi e città - credevano nella partita clou di oggi giocata a Pescara contro la Turris Val Pescara, l’inseguitrice distante 13 punti in classifica. E il Diavolo ce l’ha fatta. Ci credeva fin da ieri il tecnico Pomante che aveva detto: «È la partita giusta per concretizzare gli sforzi di una stagione. Abbiamo però tutte le carte in regola per portare a casa un risultato positivo e ci teniamo, sarebbe un peccato non festeggiare a Pescara. Il destino per certi versi ci ha portato a questa situazione. Vedrete sicuramente un grande Teramo, è impossibile sbagliare l’atteggiamento in queste partite». E così è stato. Sold out al D’Agostino sia per tifoseria di casa che per quella biancorossa: molti sostenitori del Diavolo sono rimasti fuori dai 350 biglietti disponibili per l’impianto.