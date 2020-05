A causa del coronavirus, è morto ieri notte a Spoltore (Pescara) Klaus Philipp Hofer, 64enne di origine tedesca. L'uomo si era trasferito in Abruzzo 15 anni fa per amore, dopo aver conosciuto quella che sarebbe poi diventata sua moglie. Purtroppo già da un po' soffriva di una grave patologia. Ultimamente aveva contratto anche il coronavirus, ma era per lo più asintomatico. Proprio martedì avrebbe dovuto lasciare l'ospedale e tornare finalmente a casa, quando ha accusato un improvviso malore.

Per Spoltore, si tratta della quinta vittima. Stando al sindaco Luciano Di Lorito, la situazione in paese è comunque sotto controllo. «I positivi da quando è iniziata l'emergenza – spiega - sono arrivati in totale a 60. I tre in più rispetto ai giorni scorsi sono ricoverati uno in ospedale e due in Rsa. Resta a 22 il numero dei guariti». Fra loro, una signora di 96enne.

