Chieti, si spacciano per tecnici del gas e rubano 25mila euro a un'anziana: arrestati due rom

Spacciandosi perdell’azienda municipalizzata e paventando una fuga di gas e dunque incaricati di fare un controllo, lo scorso 5 giugno si erano introdotti nell’abitazione di una donna di 88 annie dopo averne distolto l’attenzione coni, si erano impossessati di, per un. Per quel furto gli uomini della terza sezione dellahannon esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, entrambi dipregiudicati appartenenti a due note famiglie rom. Il provvedimento è del gip delLucasui richiesta del pmche ha coordinato l’inchiesta Fondamentale per la individuazione di Spinelli e Bevilacqua sono statecondominiali da cui è emerso che i due avevano effettuato un sopralluogo nei giorni precedenti unitamente ad una complice che è stata identificata e denunciata a piede libero. Le indagini hanno anche permesso die individuare i mezzi utilizzati dai due per gli spostamenti. I due uomini sono accusati diSpinelli anche di evasione visto che si trovata in detenzione domiciliare.