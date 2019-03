Ultimo aggiornamento: 11:06

CHIETI Un pubblico al Teatro Marrucino di Chieti mai così caloroso con un quarto d'ora di applausi. Il berretto a sonagli di e con Sebastiano Lo Monaco (eccezionale e che strizza l'occhio alla mimica del memorabile Angelo Musco) supportato da una straordinaria Marina Biondi e da una compagnia esperta e di altissimo livello, ha lasciato stupefatti nell'ultima replica di una stagione di successi in ogni parte d'Italia. Una rilettura che emoziona e commuove, ma che allo stesso tempo, con lo stampo comico-grottesco, sarebbe piaciuta tanto al grande Pirandello con le maschere ben scolpite sugli attori che, grazie a un ritmo vorticoso, cadranno una a una con effetto-domino dal meccanismo perfetto. Scenografia innovativa made in Japan, musiche appropriate e incisive. Che dire? Una tra le migliori versioni della storia. Senza dubbio il migliore spettacolo della stagione targata TRA-DEPUTAZIONE teatrale di Chieti con la direzione artistica di Federico Fiorenza.IL CASTregiaSEBASTIANO LO MONACOpersonaggi e interpretiCiampa: Sebastiano Lo MonacoBeatrice Fiorica: Marina BiondiAssunta La Bella: Clelia PiscitelloFifì La Bella: Claudio Mazzengala Saracena: Barbara Galloil delegato Spanò: Giovanni SantangeloFana (la serva): Lina BernardiNina (moglie di Ciampa): Maria Laura Caselli