Sulmona, ragazza di 27 anni denuncia: «Violentata per sette ore da un uomo conosciuto in chat»

I carabinieri stanno indagando su una presunta violenza sessuale. Una ragazza di 27 anni, in forte stato di choc, si è presentata all'ospedale di Sulmona dicendo di aver subito per ore violenza sessuale. Sarebbe finita in balìa di un uomo «conosciuto in chat per sette ore, dalle 22 alle 5 del mattino» ha riferito al medico che l'ha visitata all'alba di ieri. Ha riferito poi di aver conosciuto il ragazzo su un famoso social, che dopo aver chattato si sono dati appuntamento a casa sua dove vive da sola e dopo avrebbe subito violenza. La ragazza ha anche riferito di aver avuto paura quando quell'uomo le ha fatto vedere «una foto con il fucile che aveva in casa, mi sono spaventata».

Sul caso stanno cercando di fare luci di carabinieri di Sulmona. Sono in corso accertamenti, si sta cercando di rintracciare il presunto violentatore che dovrà spiegare dove si trovata la scorsa notte e riferire cosa è successo.