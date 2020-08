Contagiati radiologa e figlio 19enne: 30 tamponi in ospedale. Il sindaco di Sulmona: «Mascherina obbligatoria sempre in centro»

I contagi da Covid-19 non si fermano, nonostante i tamponi eseguiti nel fine settimana siano stati pochi. Tra l’altra sera e ieri mattina, infatti, alla ormai lunga lista dei positivi in Valle Peligna si sono aggiunte altre due persone: un 19enne e sua madre 49enne di una frazione di Pettorano sul Gizio, in provincia dell'Aquila. Sono due contagi riferibili al cosiddetto focolaio di Ferragosto, che ad oggi conta nove positivi, perché il ragazzo era stato in campeggio nei giorni scorsi con un altro giovane e compaesano della cerchia dei contatti tracciati da Ferragosto tra Pettorano sul Gizio, Sulmona e Introdacqua.

Vacanze in Grecia, positivo ragazzo di 19 anni: tampone ai due amici di Sulmona

A preoccupare è in particolare la positività della madre anche se a differenza del figlio, che ha un po’ di febbre, è del tutto asintomatica finora. La donna, infatti, ha lavorato fino a tre giorni fa nel reparto di Radiologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Sulmona, dove è impiegata come tecnico. Di qui la preoccupazione che il virus abbia potuto fare breccia tra gli operatori del reparto o anche tra gli utenti con cui la donna comunque è entrata in contatto. Per questo oggi circa trenta addetti dell’ospedale di Sulmona che ruotano intorno a Radiologia, saranno sottoposti a tampone: prima non è stato possibile, vista la grande quantità di prelievi programmati ieri che ha fatto esaurire le scorte di tamponi.

Covid, nuovo focolaio in Abruzzo: contagiate madre figlia e ragazzo di Roma. Chiuso bed&breakfast, 9 in quarantena

Con le ultime due positività la Valle Peligna raggiunge così i 40 contagi accertati, più uno di Pescasseroli riferito ad una turista romana. Nello specifico si contano 22 casi a Sulmona, sei a Pratola Peligna, sei a Pettorano sul Gizio, quattro ad Introdacqua, uno a Corfinio e uno ciascuno, riferiti a turisti, a Scanno e Pescasseroli, per un totale nel Centro Abruzzo di quarantuno Covid. Il sindaco di Pettorano sul Gizio ieri ha aperto il Coc e ha invitato la popolazione a rispettare le regole: tanto nel distanziamento dei non quarantenati, quanto nell’isolamento dei positivi o in attesa di tampone: in molti, infatti, specie tra i giovani, fanno difficoltà a rispettare le limitazioni.

Pettorano, rivolta del paesino abruzzese: «Hanno portato il virus da fuori, fino a ieri eravamo Covid-free»

A Sulmona, dove comunque c’è la situazione più delicata, sia per i numeri, sia per il focolaio della parrucchiera ancora da indagare, quanto per il possibile nuovo fronte dell’ospedale, il sindaco ha emesso ordinanza che impone l’uso della mascherina per tutta la giornata nelle zone più sensibili del centro storico. Intanto il Sestiere Manaresca ha annullato la tradizionale cena della Panarda prevista per il 29 agosto.



Ultimo aggiornamento: 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA