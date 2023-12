Sulmona, marito e moglie trovati morti in casa. Lui ucciso da malore, lei (allettata) è rimasta senza cure

Due anziani sono stati trovati morti in casa in Abruzzo, nel Sulmonese. Si tratta di marito e moglie, anziani. Nell'abitazione non ci sono segni di violenza. La prima ipotesi è che siano morti entrambi per cause naturali. Sul posto i carabinieri.

Le vittime sono Salvatore Marino e Angela Giuliani di 86 e 83 anni. Secondo gli investigatori Salvatore sarebbe morto per primo. Angela, allettata per una grave patologie, sarebbe rimasta senza cure e senza potersi alimentare, morendo di inedia. La coppia non ha parenti in Abruzzo, solo una nipote a Milano.