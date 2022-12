Suicidi, giornata tragica nel Teramano: due vittime, ragazzo salvato sui binari

Martedì tragico in provincia di Teramo: due suicidi e un tentato nel giro di poche ore. Il primo allarme è scattato ieri mattina alle 9 a Silvi Marina. Un uomo di 71 anni è stato trovato impiccato nel garage di fianco casa dalla moglie. La donna lo stava cercando per uscire a fare la spesa, come si erano messi d'accordo, durante la colazione. Lui non risponde, lei lo cerca e alla fine lo trova nel garage. Allerta subito i soccorsi. Sul posto arriva un'ambulanza medicalizzata del 118 di Atri. I sanitari non possono far altro che constatare il decesso. Per tutti i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e la polizia municipale. Anche se non è stato rilevato nessun segno di violenza sul corpo dell'uomo, il pm di turno Francesca Zani ha disposto il trasporto della salma all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. In giornata dopo il risultato del tampone verrà svolta l'ispezione cadaverica e successivamente il pm deciderà se procedere con l'autopsia o restituire il corpo ai familiari per la sepoltura. Sempre oggi i militari torneranno sul posto per un'ulteriore verifica e per riascoltare i membri della famiglia.

Il secondo allarme è scattato alle 13.21 a Torricella Sicura. Un uomo, pensionato di 65 anni, era atteso per pranzare con i famigliari, ma non si trovava. Il figlio inizia a chiamare a telefono, ma era spento. Allora iniziano a cercarlo sia in casa che dai vicini. Poi la cognata entra in un capanno che aveva vicino l'abitazione e lo trova impiccato. La donna chiama subito i soccorsi. Sul posto interviene un'ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. Anche in questo caso, come il primo, i sanitari non possono far altro che constatare il decesso. La morte dell'uomo risalirebbe a qualche ora prima. Il pm di turno, in questo secondo cosa, dopo l'ispezione cadaverica fatta dal medico presente, ha subito firmato l'autorizzazione per la restituzione della salma alla famiglia per la sepoltura.

Alla stazione di Giulianova, alle 16.21, delle persone in attesa di un treno chiamano i carabinieri perché un 24enne della Guinea stava camminando sui binari in direzione del convoglio ferroviario che stava arrivando da Bologna. I militari assieme alla Polfer cercano immediatamente di bloccare il giovane in evidente stato di alterazione che urlava di volerla farla finita. Dopo alcuni secondi di colluttazione riescono a bloccarlo e lo consegnano ai sanitari del 118. Dopo tutte le cure del caso è stato ricoverato con trattamento sanitario obbligatorio all'ospedale di Giulianova.