Vasto, muore travolto dal treno alla stazione: il corpo irriconoscibile

Muote travolto da un treno. Un uomo di Vasto - aveva in testa un cappellino e la barba bianca, presumibilmente sui 50 anni - è stato travolto da un Frecciabianca oggi alle 17,30 alla stazione centrale di Vasto San Salvo. L'uomo ha lasciato un ombrello appeso alla ringhiera della scale della stazione e, mentre il treno suonava l'allarme per la presenza troppo vicino ai binari, è stato investito. Una scena agghiacciante. Il corpo è stato fatto a pezzi, ciò che resta è rimasto incastrato sotto al treno. Tutto è successo davanti al bar della stazione ferroviaria. I pochi testimoni presenti dicono di non aver visto nulla perché in quel monmento era girati, ma di aver solo udito un colpo cupo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo le prime indagini si tratterebbe di un gesto volontario. Ultimo aggiornamento: 19:30