Schianto, auto vola nella scarpata: due giovani intrappolati. Grande paura

Auto finisce in una scarpata: miracolati gli occupanti. Lo spettacolare incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Averardi, nella zona di Colle Parco a Teramo. Due auto, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate frontalmente-lateralmente ed una delle vetture ha perso il controllo, finendo prima fuori strada e poi precipitando di circa tre metri in una scarpata tra la vegetazione sottostante.

Ad allertare i soccorsi è stato il conducente dell’altra vettura coinvolta nell'incidente. Sul posto sono arrivate due ambulanze medicalizzate e i vigili del fuoco che, con non poca fatica, hanno estratto le due persone dalle lamiere utilizzando delle imbracature e delle corde, per poi consegnarle nelle mani dei sanitari.

I due giovani, "miracolosamente" come hanno commentato tutti i presenti e i curiosi che si sono fermati ad assistere alle operazioni di recupero, hanno riportato solo qualche graffio, ma comunque sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo per ricevere le cure necessarie.

L'auto è stata recuperata dalla scarpata solo in tarda notte dai pompieri. Per tutti i rilievi del caso e la gestione del traffico sono intervenuti i carabinieri.