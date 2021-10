Avezzano, studente a scuola senza mascherina: sospeso per cinque giorni

Domenica 10 Ottobre 2021, 07:31

Sospeso per cinque giorni uno studente delle scuole superiori trovato senza mascherina. Il ragazzo che ancora non ha compiuto 18 anni frequenta un istituto di Avezzano e l’altra mattina è stato notato dal professore, con la mascherina abbassata, che si intratteneva con altri ragazzi. Ora il giovane dovrà rimanere a casa per cinque giorni avendolo il preside sospeso dalle lezioni.

Purtroppo la “stretta” verso gli alunni e gli studenti che nelle scuole non rispettano l’obbligo di mascherina prevede sanzioni che arrivano fino alla sospensione dalle lezioni. «Serve il rispetto delle regole già in atto per evitare un secondo lockdown – ha detto il dirigente ai genitori –. La situazione ora è migliore di quella in primavera, perché le misure di prevenzione vengono in gran parte rispettate e perché effettuiamo moltissimi test».