Silvi, vasto incendio: a rischio un canile e diverse abitazioni

Un vasto incendio si è sviluppato verso le 14 in zona Pianacce, nella parte collinare di Silvi. Il fuoco sarebbe partito da alcune sterpaglie vicino ad un canile e diverse abitazioni. I pompieri stanno facendo di tutti per cercare di evitare di far evacuare i cittadini e mettere i cani in sicurezza. Sul posto sono al lavoro alcune squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto e quelli del comando provinciale di Pescara con l'utilizzo di un elicottero e di una squadra di terra. L'obiettivo è quello di evitare che le fiamme possano avvicinarsi ad alcuni fabbricati.