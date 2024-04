Sportello bloccato e assicurazione scaduta: sequestrato scuolabus del Comune

Uno scuolabus del Comune di Perano è stato posto sotto sequestro dai carabinieri del Norm di Atessa perché viaggiava con la portiera anteriore semiaperta e il mezzo non aveva neppure assicurazione e revisione in regola. Disavventure che si ripetono ma che, per fortuna, vengono a galla grazie all’attento controllo delle forze dell’ordine sulla sicurezza dei bambini.

L’episodio di ieri si è verificato intorno alle 8,30 mentre lo scuolabus, con 25 bambini delle primarie, stava raggiungendo la scuola. Ai militari, coordinati dal capitano Federico Ciancio, a capo del Norm, non è sfuggito che il mezzo scolastico avesse una portiera non chiusa. L’alt è stato immediato e sono così scattati i doverosi controlli, durante i quali sarebbe anche emerso che il mezzo circolava con la copertura assicurativa scaduta e la revisione mancante, rispettivamente da gennaio e da febbraio. Successivamente i carabinieri hanno permesso all'autista di trasportare i bambini fino a scuola e subito dopo hanno proceduto alle contestazioni, ovvero una sanzione amministrativa di circa mille euro (il range va da 800 a 3.500 euro) e sequestro amministrativo del mezzo, la cui custodia cautelare è stata affidata al segretario comunale. Lo sportello laterale dello scuolabus era semiaperto in quanto difettoso, ma i carabinieri si sono chiesti del perché non ci sia stato alcun intervento di riparazione e messa a norma.