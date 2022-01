A Sulmona la presentazione del thriller "Anime Occulte" di Alessandra Giuliani

Si sarebbe dovuta tenere a Sulmona la presentazione del thriller "Anime Occulte" Bertoni editore della scrittrice Alessandra Giuliani e del libro "Linea Retta", facente parte dei Gialli Mondadori del noto giallista Enrico Luceri. L'evento è stato rimandato a primavera a causa dell' attuale situazione covid.

Il thriller "Anime Occulte" della scrittrice romana residente a Sulmona da diversi anni, ha ricevuto ottimi risultati in termini di vendite, mettendo in risalto lo stile brillante dell'autrice.

Il libro fa parte della collana Ira, una collana dedicata al genere thriller e noir di Bertoni Editore, ed è uscito nel marzo 2020, riuscendo a farsi strada nonostante il periodo difficile. Il noto giallista Enrico Luceri ha così recensito "Anime Occulte" :

Un “cold case” che risale al 1984: il cadavere di uno sconosciuto trovato su una spiaggia, e mai identificato. È il punto di partenza del saggio che l’affascinante e determinata giornalista Ginevra Altieri intende scrivere, dopo un periodo doloroso e difficile, segnato dalla morte del marito, che ha svegliato in lei antichi traumi familiari. Con la collaborazione dell’ambiguo fotografo Filippo e il sostegno sia pure preoccupato del nuovo compagno Andrea, Ginevra scava paziente per portare alla luce le radici di un mistero che forse è diventato il movente di altri omicidi spietati. Un enigma che coinvolgerà la giornalista sempre più a fondo, in un crescendo di suspense e colpi di scena. Alessandra Giuliani racconta con stile scorrevole una trama inesorabile, dove una donna decide consapevolmente di rischiare in prima persona per scoprire una verità che la riguarda da vicino e sconvolge le certezze più elementari.

