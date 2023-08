Scoppia tubo dell'aria compressa, operaio colpito alla testa: in prognosi riservata

Un intero paese in forte apprensione per il critico stato di salute di Mattia Finocchio, 34 anni, di Tornareccio. L'altro pomeriggio il giovane è stato investito dallo scoppio di un tubo dell'aria che nella deflagrazione gli ha fatto cadere in testa un pezzo che l'ha colpito alla tempia. Soccorso, Mattia è transitato prima all'ospedale di Lanciano poi trasferito al reparto di neurochirurgia di Pescara dov'è in rianimazione in prognosi riservata e in coma farmaceutico indotto. "Situazione non semplice", fanno sapere dal nosocomio Adriatico dove Mattia è stato subito operato.

L'incidente è avvenuto all'interno della società Pugliese industria meccanica di Mozzagrogna, esperta anche nella produzione di torri eoliche. Mattia, però, è un dipendente esterno della ditta Evs Forniture Elettroniche per aziende e privati di Montemarcone di Atessa. Aveva appena concluso un intervento di cablaggio elettrico. Nel transitare in un corridoio, vicino a un locale dove voleva recuperare un attrezzo, è successo l'imprevisto col potente scoppio di un tubo dell'aria sul soffitto che ha fatto sganciare un pezzo rovinatogli addosso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ortona, coordinati dal luogotenente Nicola Zanni, e ispettori Asl.