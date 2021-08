Antonio non ritorna a casa, scattano le ricerche con l'elicottero

Martedì 31 Agosto 2021, 08:28

Si è allontanato da casa il 25 agosto, mercoledì, e non è più rientrato. Da ieri pomeriggio febbrili ricerche di Antonio Costantino, 34 anni, residente in contrada Santa Giusta, a Lanciano, in provincia di Chieti. E proprio sulle campagne e boschi della zona, bagnata anche dalla pioggia di questi giorni, ha lungamente sorvolato un elicottero dei vigili del fuoco di Chieti, mentre altri uomini lo cercavano a terra. Sul posto anche carabinieri, cani molecolari del gruppo alpino e protezione civile attivata dal sindaco Mario Pupillo, giunto sul posto. Piano di ricerca persone scomparse attivato dalla Prefettura. L’uomo, che ha problemi di salute, altre volte si era allontanato, ma per poche ore. Il papà ha denunciato la scomparsa sabato dopo aver atteso inutilmente il suo rientro. Antonio indossava pantaloncini e scarpe. Ieri controllato anche un casolare abbandonato e l’intera zona campestre, ricca di vegetazione pure cinghiali, dove spesso l’uomo si recava a passeggio. L’ uomo ha lasciato casa senza portare con sé né il portafoglio né il telefonino.