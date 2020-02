Notte maledetta, schianto anche a Sant’Egidio: muore un 49enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terribile incidente questa notte intorno a mezzanotte e mezza, in contrada Paola Antoni, sulla Provinciale 259 a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, un’auto si è schiantata rovinosamente contro un albero di ulivo. Nel violento impatto ha perso la vita D.R.F.U, un 49enne di origine brasiliana domiciliato a Sant’EgidioAl momento dell’impatto l’uomo viaggiava solo.Per causa ancora in fare di accertamento da parte dei militari, il brasiliano, forse complice anche l’alta velocità ha perso il controllo della sua Honda Jazz dopo aver fatto la rotondo nei pressi del Maglificio Gran Sasso, percorrere un centinaio di metro e terminare la sua corse contro un albero d’ulivo. Inutili i soccorsi. All’arrivo del 118 l’uomo era già deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalla lamiera. Dopo l’ispezione cadaverica il pm di turno ha deciso il trasferimento della salma presso l’obitorio dell’ospedale di Sant’Omero. Sulla vicenda indagano i carabinieri del posto e della compagnia di Alba Adriatica che in questo momento stanno cercando di rintracciare i familiari