Schianto del bus, Rosanna ha perso parte della gamba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosanna, la ragazzina di 17 anni rimasta gravemente ferita, martedì, in uno scontro che ha coinvolto a Caprara (Pescara) un autobus della Tua su cui viaggiava insieme ad un'altra quarantina di studenti pendolari, porterà per sempre addosso le conseguenze di quel drammatico incidente. Nonostante il massimo impegno, dopo un intervento durato ben 10 ore, i chirurghi del Santo Spirito sono stati costretti ad amputarle la parte inferiore della gamba destra che era rimasta completamente schiacciata fra le lamiere del mezzo, finito contro un albero per evitare in curva lo scontro frontale con un'Audi A3.Nell'impatto il tronco della grossa pianta è entrato all'interno del pullman prendendo in pieno la ragazzina, che era seduta davanti. Stando agli amici, si metteva sempre lì, fra i primi sedili, perché aveva paura che le potesse succedere qualcosa. Pensava che in caso di incidente in quel posto sarebbe stata più sicura. E, invece, proprio nel suo posto preferito, l'inferno. Oltre alla gamba destra, seri danni ha riportato anche al piede sinistro. Fratturati poi tibia e perone di entrambi gli arti, la clavicola e il setto nasale. Ora è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Sedata per non farle sentire troppo dolore.