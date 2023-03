Schianto in A14 sotto la galleria: due feriti gravi. Chilometri di coda

Schianto in A14 tra un mezzo pesante, un furgone e un’auto, in corrispondenza di un cantiere, sotto la galleria Solagne, all'altezza di Pineto: due i feriti gravi. Il più grave, il conducente del furgone che ha tamponato il tir, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Pescara. Mentre il secondo, il conducente della vettura, è stato portato sempre a Pescara, in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita con un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo.

L’incidente è successo questa mattina verso le 9. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i vigili del fuoco ed il personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Quattro chilometri di coda. Attualmente il traffico è stato deviato sulla Statale adriatica.