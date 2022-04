Trovato sarcofago romano in un'abitazione privata di Tortoreto

Ieri i vigili del fuoco del Comando di Teramo hanno effettuato un intervento per il recupero di un sarcofago in pietra. Il sarcofago, di pregevole fattura e collocabile in epoca tardo romana, era collocato nel giardino di un'abitazione privata di Tortoreto. Le delicate operazioni di recupero sono state coordinate dalla Soprintendenza e sono avvenute in sinergia con il Nucleo Tutela patrimonio culturale dei carabinieri dell’Aquila e con il Nucleo della finanza di Teramo. Il sarcofago è stato rimosso dal giardino in cui era collocato con l'impiego di un'autogru dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno, vista la momentanea indisponibilità di quella di Teramo, e una volta posizionato su un furgone è stato trasportato presso il deposito archeologico di Giulianova