Stroncato da infarto mentre guida, provoca un incidente: l'altra automobilista salva

Un uomo – classe 1964, di Vasto – è morto stamattina a San Salvo dopo aver accusato un malore alla guida. Il fatto è accaduto intorno alle 10.15 quando in via Grasceta la sua Fiat Punto – che viaggiava in direzione centro – si è scontrata con un altro veicolo dello stesso modello. La donna alla guida dell’altra auto si è subito resa conto che l'uomo stava male.

Residenti e passanti lo hanno estratto dal veicolo praticandogli anche il massaggio cardiaco, ma senza gli esiti sperati. Testimoni raccontano di aver visto l’auto zigzagare, sbandare e sbattere contro il guard rail della corsia opposta prima di scontrarsi con la Punto che viaggiava in direzione mare. Sul posto due ambulanze, carabinieri, polizia locale e magistrato di turno.