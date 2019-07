Ultimo aggiornamento: 09:35

Quattro rosetani che hanno pagato il conto sono rimasti senza parole e poi hanno pubblicato su Fb lo scontrino della discordia. In un bar di Roseto 4 persone si sono accomodate al tavolo ordinando tre caffè al ginseng e due pacchetti di patatine. Ma al momento di pagare è arrivata l’amara sorpresa. Il conto è stato di 9, 60 euro. I caffè sono costati 1,2 euro a tazzina, le patatine 2 euro. Ma la vera sorpresa è arrivata sul servizio al tavolo; 1 euro a persona, per un totale di 4 euro. E così il conto è schizzato a quasi 10 euro.Dopo aver pagato, il rosetano e non uno dei tanti turisti ha pubblicato su Fb la foto dello scontrino con sopra la scritta «Fare uno scontrino di 9,60 per tre caffè al ginseng e due buste di patatine a #Roseto beach è un ottimo modo per dare la mazzata definitiva al turismo. Siete dei geni assoluti», che in pochi minuti è diventato virale. Non è la prima volta che una polemica simile a mezzo social riguarda certi scontrini apparentemente esagerati. Ma questa volta c’è stato proprio lo scontro di due fazioni, che se la son date di santa ragione a suon di commenti al vetriolo. «Cambia bar se non vuoi pagare il servizio al tavolo. Siamo noi che siamo abituati troppo bene perché a Roseto non lo fa pagare quasi nessuno. Però è normale e giusto», scrive un utente. Immediata la risposta dell’uomo che ha postato lo scontrino: «Quindi un euro per il caffè e uno per il servizio, vi sempre giusto. Manco in costa azzurra si paga così». «Sei vuoi fare il vip con il servizio al tavolo, caccia i soldi», la risposta.