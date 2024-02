Regione, sfida Marsilio-D'Amico: tutte le liste in campo

Ecco le 12 liste in campo per le elezioni regionali di marzo in Abruzzo in sostegno di Marco Marsilio, candidato del centrodestra che cerca il bis e Luciano D'Amico, ex rettore, in pista per il centrosinistra unito che in Abruzzo schiera il campo largo. Si sfidano 348 candidati in tutta la regione: grandi battaglie locali.

Liste in sostegno di Marco Marsilio

FRATRELLI D'ITALIA

CHIETI

Paolo Bomba

Nicola Campitelli

Carla Di Biase

Tiziana Magnacca

Francesco Prospero

Antonio Tavani

Franco Vanni

Carla Zinni

L’AQUILA

Antonella Buffone

Tiziana Del Beato

Alessandro Piccinini

Mario Quaglieri

Maria Assunta Rossi

Vincenzo Uzzeo

Massimo Verrecchia

PESCARA

Deborah Comardi

Pasquale Cordoma

Alfredo Cremonese

Leonardo D’Addazio

Luca De Renzis

Manuela Di Fiore

Lucia Travaglini

TERAMO

Marco Cipolletti

Laura D’Ambrosio

Umberto D’Annuntiis

Diego Di Bonaventura

Emanuela Di Francesco

Paolo Gatti

Marilena Rossi

LEGA ABRUZZO

CHIETI

Sabrina Bocchino

Fabrizio Montepara

Nicola Argirò

Carmela Carafone

Mario Colantonio

Donato Di Campli

Romina Di Cretico

Rocco Paolini

L’AQUILA

Emanuele Imprudente

Antonio Del Boccio

Carla Mannetti

Maria Matteucci

Eliana Morgante

Paolo Salutari

Patrizio Schiazza

PESCARA

Vincenzo D’Incecco

Marcello Antonelli

Rita D’Andrea

Berardino Fiorilli

Stefania Maria Peduzzi

Corinna Sandias

Daniela Sulpizio

TERAMO

Pietro Quaresimale

Simona Cardinali

Federica Cialini

Riccardo D’Ercole

Pamela Natoni

Francesca Persia

Mirco Vannucci

FORZA ITALIA

CHIETI

Daniele D’Amario

Nicolino Di Paolo

Mauro Febbo

Manuele Marcovecchio

Sara Marcozzi

Franco Martini

Tonia Paolucci

Chiara Scire’

L’AQUILA

Simone Angelosante

Quirino D’Orazio

Paolo Federico

Antonietta La Porta

Roberto Santangelo

Anna Maria Taccone

Luisa Taglieri

PESCARA

Luigi Albore Mascia

Paolo Cilli

Giulia De Lellis

Agnese Ranghelli

Lorenzo Sospiri

Giuseppina Tulli

Antonio Zaffiri

TERAMO

Gabriele Astolfi

Giuseppina Di Giovanni

Emiliano Di Matteo

Rita Ettorre

Daniele Palumbi

Caterina Provvisiero

Eraldo Trignani

NOI MODERATI

CHIETI

Valentino Di Carlo

Ettore Frutti

Fausto Lanci

Irene Leonzi

Vincenzo Serraiocco

Antonella Silvetti

Diana Sterlecchini

Roberto Viola

L’AQUILA

Paolo Fasciani

Rosa Lamorgese

Alfredo Mascigrande

Nota Moustatraf

Marianna Scoccia

Sergio Tedeschi

Simona Valentini

PESCARA

Vincenzo Serraiocco

Sandra Brunati

Giuseppe Bucciarelli

Sandra Ferrara

Antonella Silvetti

Fabrizio Treccia

Sandra Wiring

TERAMO

Marianna Coccia

Beta Costantini

Alfonso Di Sabatino Martina

Mario Agostino Junior Garbetta

Umberto Italiani

Cinzia Martella

Grazia Verticelli

MARSILIO PRESIDENTE

CHIETI

Valentina Calabrese

Rodolfo De Laurentiis

Antonio Luciani

Filomena Mariani

Luciano Marinucci

Antonella Lucia Mazzoccone

Massimiliano Milozzi

Cristiana Della Penna

L’AQUILA

Arianna Alba

Pierluigi Arduini

Elisabetta Bianchi

Gianpaolo Lugini

Carolina Marchetti

Moreno Mari

Giovanni Stinelli

PESCARA

Ernestina Caralla

Paride Di Febo

Barbara Rosalia Di Mascio

Giovanni Santilli

Nicoletta Verì

Lucio Zazzera

Fabio Corrado D’Angelo

TERAMO

Graziano Appicciutoli

Andrea Di Sante

Benigno D’Orazio

Valeria Martini

Emanuela Rispoli

Paolo Vasanella

Gianna Zippilli

DC UDC

CHIETI

Nico Caniglia

Pasquale Gallo

Giorgia Iannicca

Giulia Leone

Raffaella Orlando

Carlo Emanuele Ricci

Franco Saraullo

Antonio Pierpaolo Sticca

L’AQUILA

Ezio Stati

Roberto Tinari

Roberto Donatelli

Catia Puglielli

Angela Di Cesare

Antonietta D’Angelo

Riccardo Leone

PESCARA

Cosentino Pellegrino

Francesco Di Blasio

Mario Di Carlo

Patrizia Di Michele

Anna Falone

Anna Maria Giannuzzi

Alessio Romeo Pizzingrilli

TERAMO

Domenico Di Matteo

Natalia Di Gianbattista

Marino Spada

Emma Rovedi

Cesare Di Donato

Diego De Carolis

Barbara Di Domenico

Liste in sostengo di Luciano D'Amico

PARTITO DEMOCRATICO

CHIETI

Anna Bosco

Luigi Febo

Ernesto Graziani

Cristina Lella

Elisabetta Merlino

Silvio Paolucci

Cristina Rapino

Chiara Zappalorto

L’AQUILA

Guido Angelilli

Lorenzo Berardinetti

Enzo Di Natale

Rita Innocenzi

Angela Marcanio

Marialisa Paolilli

Pierpaolo Pietrucci

PESCARA

Antonio Blasioli

Catia Ciavattella

Graziano Di Costanzo

Antonio Di Marco

Leila Kechoud

Piernicola Teodoro

TERAMO

Sandro Mariani

Francesca Nardoni

Dino Pepe

Licia Petrella

Pamela Roncone

Rinaldo Seca

Robert Verrocchio

MOVIMENTO 5 STELLE

CHIETI

Francesco Taglieri Sclocchi

Isidoro Gianluca Malandra

Lorenzo Di Pompo

Graziella La Rovere

Lorella Ferrara

Antonella Ventura

Marco De Luca

Umberto Mazziotti

L’AQUILA

Giorgio Fedele

Monia Stornelli

Attilio D’Andrea

Simona Sisi

Massimo Di Giambattista

Simonetta De Felicis

Eugenia Salvatore

PESCARA

Barbara Stella

Barbara Vicaretti

Erika Alessandrini

Daniele Caruso

Carlo Madeo

Domenico Arces

Berardo Di Giandomenico

TERAMO

Margherita Trifoni

Rosaria Ciancaione

Antonella Petrella

Giovanni Cianci

Riccardo Straccialini

Santino Ferretti

Mauro Di Felice

ALLEANZA VERDI SINISTRA

CHIETI

Alessio Monaco

Rita Teresa Aruffo

Vincenzo D”Ottavio

Genoveffa Iacovella

Massimo Costantini

Antonio Iurescia

Guido Colella

Angela Giuseppina Natale

L’AQUILA

Vanna Andreola

Alfonso D’Alfonso

Simona Giannangeli

William Giordano

Antonio Mastrangelo

Domenico Rossetti

Rosalia Tangredi

PESCARA

Daniela Santroni

Ivano Martelli

Sante Di Paolo

Federica D’Addario

Gabriele Frisa

Valentina Covitti

Emiliano Valente

TERAMO

Ennio Chiavetta

Simona Fernandez

Paolo Forlì

Irma Tommolini

Romina Topitti

Marisa Di Pietro

Fabrizio Di Bonaventura

AZIONE D’AMICO

CHIETI

Andrea Barisci

Gianni Bellisario

Concetta Bianco

Emilia Cieri

Barbara Di Roberto

Antonella Granata

Antonio Scaparrotta

Giacinto Verna

L’AQUILA

Enrico Verini

Lorella Capodacqua

Roberta Dell’Aguzzo

Alessandra Di Cioccio

Nazzareno Di Matteo

Annamaria Massaro

Gaetano Ricci

PESCARA

Francesca Ciafardini

Alessandro D’Ascanio

Rossana De Angelis

Filippo Falconio

Raffaella Mazzatenta

Sandra Rosini

Costantino Sferrella

TERAMO

Giuseppe D’Alonzo

Valdo Di Bonaventura

Giammarco Marcone

Enio Pavone

Valentina Piccione

Giuliana Ridolfi

Emma Zarroli

RIFORMISTI E CIVICI

CHIETI

Sonia Albanese

Giovanni Bozzino

Nicola Maria Bucci

Davide Caporale

Filippo Di Marco

Vincenzo Muratelli

Luciano Piluso

Sabrina Simone

L’AQUILA

Luigi Salucci

Daniele Di Bartolo

Fiorella Scarsella

Maura Sericchi

Nazzareno Nicolai

Antonella Fiordi

PESCARA

Fabio Cerasoli

Rocco D’Amico

Paride Di Pretoro

Massimiliano Giancaterino

Maria Teresa Guardiani

Chiara Luciani

Silvana Prosperi

TERAMO

Luciano Monticelli

Sandra Renzi

Emilio Di Biase

Leonilde Serafini

Giuditta Di Martino

Giorgio Di Carlo

Bruno Nocella

ABRUZZO INSIEME

CHIETI

Manuel Carlo Pantalone

Francesco Ricci

Dora Anna Bendotti

Vincenzo Menna

Mario Pupillo

Cristiana Canosa

Paolo Cianci

Mariantonella Simone

L’AQUILA

Americo Di Benedetto

Michela Carpente

Domenico Ciccone

Vittoria Di Ponzio

Francesca Di Giannantonio

Antonio Ginnetti

Emanuela Iorio

PESCARA

Marco Alessandrini

Monica Campoli

Andrea Paci

Romina Di Costanzo

Domenico Vespa

Donatella Rosini

Marinella Sclocco

TERAMO

Franco Giancristofaro Arboretti

Giovanni Cavallari

Ilenia Ceci

Alberto D’Alberto

Vincenzo Di Marco

Adriana Scalzone

Marta Viola