Chiede il biglietto: pungo in faccia al controllore dell'autobus. Aggressore rincorso e preso

Pugno in faccia al controllore di un pullman quando chiede il biglietto a cinque extracomunitari. E’ successo a Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo, su un bus della Tua, ieri pomeriggio verso le 16.30. Stando a quando si appende, cinque migranti sono saliti su un bus, nella tratta Giulianova- Teramo, alla stazione di Giulianova. Il controllore all’altezza di Mosciano sale sul pullman e chiede, come a tutti gli altri presenti, il biglietto, ma quando si avvicina ai cinque e viene richiesto loro di obliterarlo, ma i passeggeri fanno finta di non sentirlo. Il dipendente della linea regionale insiste. A quel punto un ragazzo di origine brasiliana si sarebbe alzato in piedi e avrebbe sferrato un violento pugno in faccia: l’uomo cade a terra privo di sensi. Il bus si ferma e tutti e cinque si danno alla fuga, ma un altro dipendente Tua, presente, rincorre il responsabile delle violenza e lo riesce a fermare. Nel contempo un altro viaggiatore aveva allertato le forze dell’ordine e il 118. Sul posto, un’ambulanza per trasportare il ferito in ospedale e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Giulianova che hanno fermato, identificato e denunciato il responsabile. Gli altri quattro, per il momento, sono riusciti a far perdere le loro tracce. Sulla vicenda indaga la magistratura di Teramo.

