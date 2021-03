Sale sul bus senza mascherina e tenta di derubare l'autista: arrestato

Sale senza mascherina sull’autobus Tua per L’Aquila e prova a sfilare il borsello all’autista: la polizia lo arresta per tentata rapina. È accaduto poco dopo le 8 di ieri mattina alla pensilina degli autobus in via Conte di Ruvo, a Pescara, dove, tra i tanti passeggeri in attesa del bus c’era anche lui, un uomo di colore, senza mascherina. L’autista, vedendolo salire a bordo, lo ha richiamato al rispetto delle regole e per tutta risposta ha ricevuto insulti e minacce. La stessa sorte è toccata al controllore che si è avvicinato per chiedergli di mostrare il biglietto: il passeggero ha risposto di non averlo, pretendendo di viaggiare gratis fino a Chieti Scalo dovendo recarsi ad un appuntamento di lavoro. Al culmine della discussione lo straniero ha cercato di impossessarsi del borsello del conducente, non riuscendoci solo grazie alla sua reazione che gli è costata qualche escoriazione alla mano ed al collo. Le volanti hanno fatto il resto.

