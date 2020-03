Ultimo aggiornamento: 20:16

​PINETO È terminata la quarantena per le 35 persone, tra giocatrici e dirigenza, della squadra di calcio femminile Pineto Free Girl - serie C femminile - e stanno tutti bene. Lo rende noto il responsabile della squadra, Paolo Cieri. La quarantena era stata disposta poiché una giocatrice, residente a Vasto, era risultata positiva al Covid 19 e coloro che hanno avuto contatti diretti con lei sono stati posti in via cautelativa in isolamento. La ragazza positiva è ancora in ospedale, ma le sue condizioni sono in fase di miglioramento, fa sapere. «La notizia della fine della quarantena per tutta la squadra della Ragazza libera e la dirigenza - commenta il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio - ci viene da tirare un sospiro di sollievo. È stata una giusta precauzione e siamo felici di aver appreso che stanno tutti bene e che anche la ragazza contagiata potrà tornare a casa presto».