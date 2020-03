Ultimo aggiornamento: 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’intera squadra di calcio femminile in quarantena a causa del coronavirus. Sono 35 le persone in isolamento, compresi dirigenti, allenatore, preparatore atletico e addetto stampa. La squadra, che milita nel campionato di serie C, è la Asd Free Girls di Pineto. A rende nota la notizia con un comunicato, in modo velato, sulla propria pagina Facebook uno dei dirigenti: «Il dipartimento di Calcio Femminile ha appena deciso di sospendere il campionato di Serie C per due turni per tutelare la salute di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dal Coronavirus. Decisione che, come Asd Free Girls, riteniamo corretta e appoggiamo totalmente, manifestando piena collaborazione con gli organi competenti. Al momento, non possiamo fornire ulteriori dettagli».Il caso è riconducile all’insegnate di Vasto, risultato positivo al Covid19, tornati in cattedra per un solo giorno dopo un corso di formazione in Lombardia, insegna matematica al liceo Mattioli. Una delle calciatrici è la sorella del docente, anche lei insegnante. Sono buone le condizioni di fratello e sorella, contagiati dal Coronavirus e ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale “San Pio” di Vasto. Lo fa sapere la Asl Lanciano Vasto Chieti, precisando che entrambi presentano «tutti i sintomi della patologia in regressione, più spiccata nella donna, paziente numero 8 positiva al Covid-19 in Abruzzo, che già al momento del ricovero si era presentata con un quadro clinico caratterizzato da una sintomatologia non severa».Gli studenti del polo liceale statale di Vasto sono attualmente sottoposti a misura di isolamento in quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva. Sono gli studenti di tre classi diverse che hanno avuto contatti diretti lo scorso 26 febbraio con il docente, poi risultato positivo al test Sars-Cov-2, che ha svolto con loro attività didattica.Quarantena fiduciaria a domicilio anche per i 35 componenti della squadra di calcio femminile, vengono contattati due volte al giorno per verificare lo stato di salute dal personale medico della Asl di Teramo. «Al momento, nessuno di noi ha manifestato problemi di salute - fa sapere un dirigente al telefono - domenica abbiamo giocato contro il Trani, in Puglia, contro la squadra di casa. Già durante il viaggio di ritorno la nostra atleta vastese ha iniziato ad accusare sintomi influenzi. Lunedì pomeriggio sono stati contattati dalla Asl di Teramo e messi in quarantena. Purtroppo due giorni fa ci è stata confermata la notizia che nessuno di noi voleva sentirsi dire: la ragazza era risultata positiva al test del Covid19. Dopo un primo momento di smarrimento e di panico abbiamo accettato la situazione. Ovviamente, speriamo che nel prossimo futuro non risulti infetto nessun altro. Al momento a nessuno di noi è stato fatto il tampone. Ci hanno detto che fino a quando le nostre condizioni di salute sono buone non serve. Mentre per la squadra di Trani non è stato preso nessun provvedimento. Le nostre calciatrici provengono un po' da tutto l’Abruzzo e ci alleniamo nel polo funzionale a Scerne di Pineto».