Pescina, la festa tra amici finisce in rissa: due in ospedale e casa distrutta

Rissa tra amici: due in ospedale. Una violenta lite si è verificata all’interno di un’abitazione nel centro storico di Pescina, in provincia dell'Aquila. Sul posto è stato richiesto l’intervento dei carabinieri e sono arrivate le pattuglie di Gioia dei Marsi e di Collarmele. I militari hanno trovato l’abitazione completamente distrutta. La violenta lite c’è stata tra italiani e stranieri. Sembrerebbe tutti amici tra loro. Non si conoscono le cause da cui sono scaturite le botte. Due persone sono finite in ospedale.