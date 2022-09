Vento fortissimo a Pescara: abbattuti alberi e segnaletica. In spiaggia palme e ombrelloni strappati via dalle raffiche

Alberi, grossi rami, cartelloni pubblicitari e segnali stradali abbattuti dal vento fortissimo - oltre 70n km/h - che da più di un'ora spira su Pescara. Danni dal mare fino all'entroterra: alberi caduti in pieno centro, in via Regina Margherita e via Regina Elena fino ai quartieri di San Silvestro. Grossi problemi sulle spiagge, con palme e ombrelloni divelti. Aperto il Coc. Super lavoro e decine di chiamate per interventi ai centralini di vigili del fuoco, carabineri e polizia.

Il sindaco di Pescara Carlo Masci, sentito anche l'assessore al verde e ai Parchi Gianni Santilli, ha firmato l'ordinanza di chiusura, con effetto a partire dalle ore 14 di oggi e fino a successiva revoca dello stato di allerta, di tutti i parchi e giardini pubblici e dei cimiteri comunali, compreso la riserva naturale Santa Filomena, la Riserva regionale della Pineta Dannunziana e il Parco ex Caserma Di Cocco. Il provvedimento determina inoltre l'interdizione della sosta delle auto lungo tutte le strade adiacenti la riserva di Santa Filomena, ad esclusione di via della Riviera. La decisione è stata adottata per via del peggioramento delle condizioni meteo, comunicato dal Centro funzionale della Regione Abruzzo a partire dalle prime ore di questa mattina e per le successive 12-18 ore, relativo all'Avviso diffuso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e riportante la previsione di «venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla provincia di Trento, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione alle Marche e, dal pomeriggio su Abruzzo e Molise, con raffiche momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta, in particolare sui settori costieri

delle citate regioni adriatiche».