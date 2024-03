Asse attrezzato, due feriti nell’incidente: traffico paralizzato

È di due feriti lievi il bilancio dell’incidente che nel tardo pomeriggio di ieri a Pescara ha prima paralizzato e poi fortemente rallentato il traffico lungo l’asse attrezzato, in direzione di Pescara, all’altezza dello svincolo Sambuceto-centri commerciali. Diverse le vetture coinvolte, nell’ora di punta del rientro in città dalle gite del fine settimana e dallo shopping domenicale. Sul posto vigili del fuoco di Chieti ed equipaggi della volante per il soccorso ai feriti e il ripristino della circolazione.

