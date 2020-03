Paura, ma fortunatamente nessun ferito la notte scorsa in una palazzina di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Pescara, dove per cause in corso di accertamento si è staccato un ascensore dal settimo al secondo piano,

causando un botto e danni all'interno dello stabile. Gli inquilini sono usciti dalle abitazioni per la paura, con uomini

di Polizia, vigili del fuoco e 118 sul posto. Sono in corso le indagini per chiarire l'accaduto.



E' emerso successivamente che l'ascensore sarebbe precipitato per l'esplosione di un ordigno nel palazzo.

Non si conosce ancora il movente del gesto. Indaga la Mobile