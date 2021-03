26 Marzo 2021

di Mila Cantagallo

Una malattia neurodegenerativa ha portato via Amedeo D’Aurelio, ex dirigente del Comune di Pescara e governatore del Rotary Pescara Ovest. Il professionista era malato da dicembre quando la patologia, già sconfitta tre anni fa, era tornata violentemente a manifestarsi. D’Aurelio avrebbe compiuto 66 anni a maggio, si è spento a Roma a casa della figlia Eugenia, assistito dalla moglie Simonetta, docente all’Istituto Alberghiero De Cecco.

Libero professionista e dirigente comunale, l'ingegnere aveva lavorato per le amministrazioni di Pescara, Spoltore, Scerni, da un anno era operativo a Sulmona. Nel Consiglio dell’ordine degli Ingegneri di Pescara ricopriva la carica di vice presidente, dal 1005 al 2010 era stato delegato provinciale di Inarcassa. Attivista rotariano, ricopriva la carica di governatore nel club. Un pescarese noto quanto stimato che lascia una scia di ricordi commoventi tra conoscenti ed amici.

L’assessore al Bilancio Eugenio Seccia era suo cugino: «Sono cresciuto nella casa dei miei zii, le nostre madri erano cugine. Era altruista, ricordo quando ci portò tutti a fare un’escursione in montagna senza dire che aveva un menisco compromesso. Camminò sul dolore fino a che mi chiese di appoggiarsi a me. Quando studiavo all’Istituto Geometri gli sottoposi un progetto stradale che avevo elaborato e mi diede dei preziosi consigli». L’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Albore Mascia loda l’operato di D’Aurelio dirigente negli anni in cui era sindaco: «E’ stato un validissimo collaboratore della mia amministrazione, opere come la pedonalizzazione di Via Firenze, via Cesare Battisti, la riqualificazione della Riviera e del mercato di Piazza Muzii sono state realizzate con la sua collaborazione, Amedeo aveva una visione ampia delle opere pubbliche».

Presso l’obitorio di Pescara, da oggi alle 17 sarà possibile dare l’ultimo saluto al professionista. I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella cattedrale di San Cetteo.