Morto il farmacista Roberto Mignella, cordoglio a Pescara e Ortona

Si è spento a 71 anni, per l’aggravarsi di problemi di salute che lo affliggevano da un po’ il farmacista Roberto Mignella, titolare della farmacia di via Firenze, a Pescara. Una famiglia di camici bianchi originaria di Ortona, dove ha sede la prima delle farmacie con insegna Mignella. Il dottor Roberto, che era nato a Ortona, aprì nel 1977, insieme al fratello Roberto, l’attività nel cuore di Pescara. Una farmacia storica, che ha differenza di molte altre con sede a Pescara, è ancora gestita dalla famiglia, con la nuova generazione guidata dalla dottoressa Giulia Mignella, figlia di Roberto. Punto di riferimento ormai familiare per i tanti pazienti della zona, a partire dallo scomparso Roberto i farmacisti Mignella sono tra i professionisti del settore più noti a Pescara. Dopo i funerali, la salma di Roberto Mignella sarà tumulata a Tocco Casauria.