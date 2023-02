Morto a 36 anni l'architetto Claudio Ruscitti: stava per sposarsi

Lunedì 13 Febbraio 2023, 09:26







Una domenica nerae per la comunità di Penne: sono venuti a mancare due uomini molto conosciuti. L'architetto Claudio Ruscitti (nella foto) aveva 36 anni, da un po' dipendente del Comune di Spoltore dopo essere stato assunto dall'ufficio della ricostruzione post sisma dell'Aquila. Aveva acquistato da poco casa e si sarebbe sposato, ma ieri mattina all'ospedale di Pescara si è consumato il dramma per la sua famiglia che nonostante tutto alimentava la fiammella della speranza. Distrutti dal dolore Ernesto, il padre, già dipendente della Provincia, e la mamma Anna Maria, impiegata all'istituto Marconi. Troppo giovane per parlarne al passato, Claudio lascia anche la sorella Federica. Messaggi di cordoglio anche da parte di Chiara Trulli, sindaco di Spoltore, e di Angela Pizzi, preside dell'istituto tecnico Marconi. Oggi alle 15 il funerale nella chiesa del Carmine. Rocco Di Benedetto, 56enne impiegato di Tua, padre di due figlie si è spento invece a causa di un infarto notturno. Un paio di anni fa aveva sconfitto il Covid. Era anche lui notissimo a Penne così come a Pescara essendo un autista dei bus di Tua.