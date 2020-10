Pescara: morto Americo Tucci, storico imprenditore della movida. Gestiva “Il Moro”

Americo Tucci è stato uno dei pionieri della movida sul litorale adriatico, presente fino alla scorsa settimana nel ristorante dello stabilimento balneare Il Moro di Pescara, nonostante avesse passato da tempo il testimone ai figli Pier Luigi ed Ezio. Il suo cuore ha cessato di battere ieri all’ospedale di Pescara dove era stato ricoverato a causa di uno stato di torpore in cui era piombato nelle ultime ore. Aveva 87 anni, la maggior parte dei quali trascorsi nei suoi locali innovativi, primo fra tutti La Silvanella, dancing inaugurato nel 1963 nel giardino nella residenza ottocentesca sulle colline di Silvi acquistata dai nobili Petraroli. Una meta serale diventata subito cult in un'Italia avida di divertimento nel periodo del boom economico. Il nome de La Silvanella era comparso anche in una classifica dei migliori locali della penisola stilata all’epoca dal settimanale L’Espresso, grazie alla risonanza di concerti con artisti come Patty Pravo, Fred Bongusto, Raffaella Carrà, i Pooh , Bobby Solo. Eventi esclusivi che richiamavano migliaia di persone da tutto l'Abruzzo oltre che da Molise, Puglia, Marche , Lazio, Campania.

Alla fine degli anni’80 , con la trasformazione del La Silvanella in una discoteca gestita dai figli, Americo Tucci aveva rilevato il Lido Pinalba trasformandolo in “Il Moro”, ristorante e stabilimento balneare tra i più frequentati a Pescara. Nei primi anni ’90 l ’imprenditore aveva anche seguito e consigliato i figli nell’apertura del locale Enterprise, diventato poi Niagara, sulla Statale di Silvi Marina, alternativa invernale a La Silvanella, pensata per gli amanti della musica House e della Techno. Appassionato del proprio lavoro, l'anziano non si assentava mai dal lido Il Moro. Nemmeno l'insorgere di gravi problemi al fegato avevano convinto l'imprenditore ad andare in pensione e venticinque anni si era sottoposto ad uno dei primi trapianti in Italia, intervento perfettamente riuscito . Tucci è stato sempre un compagno premuroso e presente nelle vite della moglie Dea e dei loro figli Pier Luigi ed Ezio. I funerali si svolgono oggi alle 16 presso il Villaggio del Fanciullo a Silvi Marina.

